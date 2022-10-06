Кто уполномочен вручать повестки в Украине

В Украине продлили срок всеобщей мобилизации до 21 ноября. Во время военного положения мобилизуют военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Кто может вручать повестки

Существует множество противоречий в законном вручении повесток. Есть определенные категории лиц, имеющих право вручать их – это не представители полиции, Вооруженных Сил Украины и терробороны.

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Имеют право вручать повестки работники территориальных центров комплектации и социальной поддержки, то есть бывшие военкоматы.

Также повестки могут вручать представители коммунальных учреждений, работодатели и лица в образовательных учреждениях.

Кстати, место для вручения повесток никак не регламентировано законодательством – только список вручающих их лиц. Это значит, что вам могут вручить повестку в любом месте и это законно.

Какая информация должна быть в повестке

Военком должен сформировать повестку, внести туда ваши персональные данные и передать ее уполномоченному лицу. На повестке должны быть написаны:

имя, фамилия и отчество;

адрес;

военная специальность, указанная на повестке, должна совпадать со специальностью, указанной в военном билете.

Также должен быть указан вид повестки. Еще в ней должна быть прописана дата, время, адрес прибытия и список документов, которые нужно взять с собой. Повестка должна быть заверена подписью военного комиссара и скреплена печатью.

Если человек, который вручает вам повестку, на ходу заполняет пустой бланк с подписью и печатью руководителя территориального центра, можно фиксировать такие действия на видео, вызвать юристов и полицию. Затем вы можете оспорить следующие действия.

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