Мобилизация в Украине: кого может обойти военная служба
Украина 277-й день героически борется с захватчиком. Вооруженные Силы пополняются новыми военными, ведь мобилизация в стране продолжается.
К призыву подлежат здоровые мужчины от 18 до 60 лет. Однако есть и перечень тех, кого не могут мобилизовать, сообщает 24 канал.
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Кто не подлежит всеобщей мобилизации даже в период войны
Военнообязанные граждане Украины подлежат всеобщей мобилизации во время полномасштабного вторжения. Однако есть те, кого могут мобилизовать только по собственному желанию, но не принудительно.
Кого не могут мобилизовать в армию:
- Тех, кто не пригоден к военной службе;
- граждан, имеющих отсрочку по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья;
- студентов или забронированных работников.
По каким семейным обстоятельствам откладывают или освобождают от службы
- Если на иждивении мужчины находится 3 или более несовершеннолетних детей.
- Если гражданин самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
- Если человек воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего (18 – 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Если военнообязанный является опекуном, усыновителем, попечителем, отцом-воспитателем и содержит детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.
- Беременных военнослужащих также освобождают от службы.
- Если мужчина ухаживает на постоянной основе за людьми, нуждающимися в особой заботе. Однако только при условии, что нет других граждан, которые могли бы это делать.
- Если военный или военная требуют отпуска по уходу за ребенком или при условии, что супруги вместе проходят службу и имеют ребенка или детей в возрасте до 18 лет. Тогда одного из них освобождают от службы.
- Если у женщины или мужчины есть близкие родственники, погибшие или пропавшие без вести во время АТО, ООС или во время полномасштабного вторжения.
Несмотря на это, такие люди все равно могут служить в армии. Однако исключительно по собственному согласию.Обратите внимание! Верховная Рада 16 ноября продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90. То есть до 19 февраля 2023 года.
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Бронь от призыва: кому работодатель может отсрочить службу
- 22 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому определили порядок отсрочки от призыва определенных групп людей. Напомним, что еще 4 ноября этот закон поддержал Верховная Рада страны.
- В документе говорится, что военнообязанные украинцы, работающие в органах государственной власти, на предприятиях, в различных учреждениях и организациях, могут быть забронированы на основании четко определенных условий.
- Кроме того, увеличивается перечень военнообязанных, не подлежащих всеобщей мобилизации. В частности это касается работников органов государственной власти, а также других предприятий и учреждений.
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