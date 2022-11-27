Мобилизация в Украине: кого может обойти военная служба

Украина 277-й день героически борется с захватчиком. Вооруженные Силы пополняются новыми военными, ведь мобилизация в стране продолжается.

К призыву подлежат здоровые мужчины от 18 до 60 лет. Однако есть и перечень тех, кого не могут мобилизовать, сообщает 24 канал.

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Кто не подлежит всеобщей мобилизации даже в период войны

Военнообязанные граждане Украины подлежат всеобщей мобилизации во время полномасштабного вторжения. Однако есть те, кого могут мобилизовать только по собственному желанию, но не принудительно.

Кого не могут мобилизовать в армию:

Тех, кто не пригоден к военной службе;

граждан, имеющих отсрочку по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья;

студентов или забронированных работников.

По каким семейным обстоятельствам откладывают или освобождают от службы

Если на иждивении мужчины находится 3 или более несовершеннолетних детей.

Если гражданин самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Если человек воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего (18 – 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы.

Если военнообязанный является опекуном, усыновителем, попечителем, отцом-воспитателем и содержит детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Беременных военнослужащих также освобождают от службы.

Если мужчина ухаживает на постоянной основе за людьми, нуждающимися в особой заботе. Однако только при условии, что нет других граждан, которые могли бы это делать.

Если военный или военная требуют отпуска по уходу за ребенком или при условии, что супруги вместе проходят службу и имеют ребенка или детей в возрасте до 18 лет. Тогда одного из них освобождают от службы.

Если у женщины или мужчины есть близкие родственники, погибшие или пропавшие без вести во время АТО, ООС или во время полномасштабного вторжения.

Несмотря на это, такие люди все равно могут служить в армии. Однако исключительно по собственному согласию.

Верховная Рада 16 ноября продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90. То есть до 19 февраля 2023 года.

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Бронь от призыва: кому работодатель может отсрочить службу

22 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому определили порядок отсрочки от призыва определенных групп людей. Напомним, что еще 4 ноября этот закон поддержал Верховная Рада страны.

В документе говорится, что военнообязанные украинцы, работающие в органах государственной власти, на предприятиях, в различных учреждениях и организациях, могут быть забронированы на основании четко определенных условий.

Кроме того, увеличивается перечень военнообязанных, не подлежащих всеобщей мобилизации. В частности это касается работников органов государственной власти, а также других предприятий и учреждений.

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