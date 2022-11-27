Мобилизация в Украине: кого может обойти военная служба

27 ноября 2022 , 09:26
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Украина 277-й день героически борется с захватчиком. Вооруженные Силы пополняются новыми военными, ведь мобилизация в стране продолжается.

К призыву подлежат здоровые мужчины от 18 до 60 лет. Однако есть и перечень тех, кого не могут мобилизовать, сообщает 24 канал.

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Кто не подлежит всеобщей мобилизации даже в период войны

Военнообязанные граждане Украины подлежат всеобщей мобилизации во время полномасштабного вторжения. Однако есть те, кого могут мобилизовать только по собственному желанию, но не принудительно.

Кого не могут мобилизовать в армию:

  • Тех, кто не пригоден к военной службе;
  • граждан, имеющих отсрочку по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья;
  • студентов или забронированных работников.

По каким семейным обстоятельствам откладывают или освобождают от службы

  • Если на иждивении мужчины находится 3 или более несовершеннолетних детей.
  • Если гражданин самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
  • Если человек воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетнего (18 – 23 лет) ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Если военнообязанный является опекуном, усыновителем, попечителем, отцом-воспитателем и содержит детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.
  • Беременных военнослужащих также освобождают от службы.
  • Если мужчина ухаживает на постоянной основе за людьми, нуждающимися в особой заботе. Однако только при условии, что нет других граждан, которые могли бы это делать.
  • Если военный или военная требуют отпуска по уходу за ребенком или при условии, что супруги вместе проходят службу и имеют ребенка или детей в возрасте до 18 лет. Тогда одного из них освобождают от службы.
  • Если у женщины или мужчины есть близкие родственники, погибшие или пропавшие без вести во время АТО, ООС или во время полномасштабного вторжения.

Несмотря на это, такие люди все равно могут служить в армии. Однако исключительно по собственному согласию.

Обратите внимание! Верховная Рада 16 ноября продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90. То есть до 19 февраля 2023 года.

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Бронь от призыва: кому работодатель может отсрочить службу

  • 22 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому определили порядок отсрочки от призыва определенных групп людей. Напомним, что еще 4 ноября этот закон поддержал Верховная Рада страны.
  • В документе говорится, что военнообязанные украинцы, работающие в органах государственной власти, на предприятиях, в различных учреждениях и организациях, могут быть забронированы на основании четко определенных условий.
  • Кроме того, увеличивается перечень военнообязанных, не подлежащих всеобщей мобилизации. В частности это касается работников органов государственной власти, а также других предприятий и учреждений.

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Автор: Лілія Траспетрихіна