В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В определенных случаях граждане должны лично явиться в ТЦК.

Кому нужно обязательно прийти в центр комплектования – сообщает 24 Канал.

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Какие граждане обязательно должны появиться в ТЦК?

Согласно украинскому законодательству, граждане, которые не пользуются приложением Резерв+ и/или не захотели обновить данные или стать на учет через ЦНАП, обязаны лично явиться в ТЦК для постановки на воинский учет. Процедура включает подачу документов и прохождение ВВК.

Абзац 2 пункта 23 постановления КМУ 1487 предусматривает, что "граждане, которые подлежат постановке на воинский учет и не могут осуществить электронную идентификацию в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, обязаны лично прибыть в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки для постановки на воинский учет".

Напомним, что правила постановки на воинский учет претерпели изменения. Отныне призывники после 25 лет автоматически переходят в категорию военнообязанных без вызова в ТЦК.

Однако внутренне перемещенные лица должны самостоятельно явиться в ТЦК для учета по месту жительства, независимо от их учета в соответствующих органах.