Мобилизация в Украине: кого могут призвать на службу в июне

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанных мужчин могут призвать на службу.

Кто подлежит мобилизации в июне 2025 года, а кто может стать в ряды армии добровольно – читайте в материале 24 Канала.

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Кого могут мобилизовать в июне

В июне получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, соответствуют требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки от службы.

В общем мобилизации могут подлежать следующие группы военнообязанных:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья во время военного положения, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 25 лет до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года и получить статус "годны" или "непригодны") по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, но признаны годными или ограниченно годными (должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года и получить статус "годные" или "непригодные") по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.

Добавим, что добровольно поступить на военную службу могут женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья, призывники в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее не принимали участие в выполнении срочной службы, люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Стоит отметить, что 4 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о возможности службы по контракту для граждан в возрасте от 60 лет. Таким образом они смогут подписать контракт сроком на один год и присоединиться к рядам ВСУ.