Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона объяснила, что делать людям в подобных случаях, информирует 24 Канал.
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В горячие точки без подготовки не могут направить
Маляр заявила, что в Украине издают сейчас разные типы повесток. В основном это для того, чтобы человек явился в ТЦК, чтобы уточнить данные.
В Минобороны отмечают, что направление военнообязанных на передовую без должной подготовки – значительное нарушение. Маляр заявила, что если человека отправили на передовую без прохождения специализированного обучения, то необходимо обращаться на горячую линию с жалобой.
Вместе с тем информацию о том, что на горячие направления могут бросать неподготовленных бойцов, распространяет не только российская пропаганда, но и западные СМИ. Поэтому к подобным заявлениям Маляр советует относиться объективно. Надо понимать, что до полномасштабного вторжения Украина имела в 5 раз меньше профессионально подготовленных военных, сейчас – таких более 1 миллиона.
Наивысшие требования установлены для десантно-штурмовых войск ВСУ. Они проходили сложнейшую подготовку и к полномасштабному вторжению. Сейчас же укомплектовываются различные подразделения, поэтому и учебные курсы могут отличаться.
Поэтому действительно может возникнуть проблема с подготовкой бойцов, однако в Минобороны такие случаи знают и работают над тем, чтобы они больше не повторялись.
Как россияне врут о мобилизованных
- Маляр уже комментировала подобные заявления. Ранее она заявила, что кремлевский нарратив по командировке на Бахмут неподготовленных бойцов не соответствует действительности. Она подчеркнула, что мобилизованные, которые не проходили военную службу, направляются в учебные центры.
- Вместе с тем, в Кремле распространяют ложь относительно того, что в Украине повестки будут поступать через "Действие". Маляр заявила, что в Украине не будут вводить подобную практику. Подобные заявления распространяют только пророссийские силы.
- Российская пропаганда также распространяет нарратив, что всех мобилизованных "бросают" на Восток. Однако в Минобороны подобные заявления опровергают и заявляют, что в доукомплектовании нуждаются и другие направления. Например, тыловые воинские части, такие как учебные заведения, базы, склады, арсеналы, ремонтные части, части связи и киберобороны также нуждаются в специалистах.