Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону пояснила, що робити людям у подібних випадках, інформує 24 Канал.
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В гарячі точки без підготовки не можуть направити
Маляр заявила, що в Україні видають нині різні типи повісток. Здебільшого це задля того, аби людина з'явилась до ТЦК, щоб уточнити дані.
У Міноборони наголошують, направлення військовозобов'язаних на передову без належної підготовки – значне порушення. Маляр зазначила, якщо людину відправили на передову без проходження спеціалізованого навчання, то необхідно звертатися на гарячу лінію зі скаргою.
Разом з тим, інформацію щодо того, що на гарячі напрямки можуть кидати непідготовлених бійців, розповсюджує не лише російська пропаганда, а й західні ЗМІ. Тому до подібних заяв Маляр радить ставитися об'єктивно. Треба розуміти, що до повномасштабного вторгнення Україна мала у 5 разів менше професійно підготовлених військових, нині – таких більше ніж 1 мільйон.
Найвищі вимоги нині встановлені для десантно-штурмових військ ЗСУ. Вони проходили найскладнішу підготовку й до повномасштабного вторгнення. Нині ж укомплектовують різні підрозділи, тому й навчальні курси можуть відрізнятися.
Тому дійсно може виникнути проблема з підготовкою бійців, проте в Міноборони про такі випадки знають й працюють над тим, щоб вони більше не повторювалися.
Як росіяни брешуть про мобілізованих
- Маляр вже коментувала подібні заяви. Раніше вона заявила, що кремлівський наратив щодо відрядження на Бахмут непідготовлених бійців не відповідає дійсності. Вона наголосила, що мобілізованих, які не проходили військової служби, направляють до навчальних центрів.
- Разом з тим у Кремлі розповсюджують брехню щодо того, що в Україні повістки надходитимуть через "Дію". Маляр заявила, що в Україні не запроваджуватимуть подібної практики. Подібні заяви розповсюджують лише проросійські сили.
- Російська пропаганда також розповсюджує наратив, що всіх мобілізованих "кидають" на Схід. Проте в Міноборони подібні заяви спростовують і заявляють, що доукомплектовування потребують й інші напрямки. Наприклад, тилові військові частини, такі як навчальні заклади, бази, склади, арсенали, ремонтні частини, частини зв'язку і кібероборони також потребують спеціалістів.