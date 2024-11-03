Мы подписываем капитуляцию, если 160 тысяч не мобилизуются за 2 месяца, – Наем о мобилизации

Адвокат и ветеран российско-украинской войны заявил, что сказал бы людям, что Украина подпишет капитуляцию, если не мобилизуется 160 тысяч человек.

Маси Найем рассказал в интервью, что сейчас государство для борьбы с уклонистами приравняло к ним всех, убив мотивацию даже тех, кто хотел бы мобилизоваться, пишет 24 Канал со ссылкой на LB live.

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Что заявил Маси Найем о мобилизации

Маси Найем заявил, что правильная коммуникация была б в первую очередь, если бы государство выполнило простые вещи. В частности, как можно скорее приняло ветеранскую политику – это даст определенность гражданскому, что с ним произойдет после ранения или завершения службы.

По словам ветерана, также надо чтить память, поднимать уважение к военной профессии. В частности, юрист сказал, что стоило бы попробовать не украсть на мемориале всем погибшим.

Маси Найем говорит, что у взрослой части общества, видимо, возникло бы больше желания служить.

Я очень эмоциональный человек, я бы сказал обществу такое: "Если вы, 160 тысяч человек, не придете мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию". Потому что это честный ответ – вы же не хотите воевать, но кто-то это должен делать,

– заявил Маси Найем.

Ветеран также сказал, что военным, которые служат по 3 года в армии, сложно.

Он призвал людей подумать о том, что они потеряют, если фронт упадет.