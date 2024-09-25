Информацию о состоянии здоровья военнообязанных хотят автоматически вносить в реестр "Оберіг"

В Верховной Раде хотят, чтобы медицинские записи по осмотру призывников, военнообязанных и резервистов автоматически вносились в Реестр "Оберег"

Соответствующий законопроект 12066 24 сентября зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов во главе с председателем парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Александром Завитневичем и членом этого комитета Александром Федиенко.

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Что предлагают депутаты

Сейчас, согласно закону, доступ к медицинской информации о пациенте не допускается.

Однако авторы законопроекта предлагают внести изменения в "Основы законодательства Украины о здравоохранении", чтобы снять гарантии медицинской тайны с информации о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, которые проводились с целью определения их пригодности к военной службе.

Депутаты предлагают, чтобы электронная система здравоохранения начала автоматически "делиться" данными с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Стоит заметить, что судя по законопроекту говорится только о результатах тех медицинских осмотров, которые определяют пригодность к выполнению воинского долга.

Для этой цели авторы законопроекта предлагают внести изменения и в закон о Реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Подчеркнем, что законопроект только подали. Примут ли его в Верховной Раде – пока неизвестно.