Повестка повторно: юрист объяснил, могут ли ее вручить

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и мужчинам призывного возраста вручают повестки. Так что многих украинцев интересует, могут ли повторно вручать повестки и в каких случаях.

Юрист Ростислав Кравец рассказал, что повторное вручение повесток в Украине – не редкость. В некоторых случаях их действительно вручают.

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В каких случаях повторно вручают повестки

По словам юриста, повторно повестки могут вручаться в случае, если:

Человек при определенных обстоятельствах ее не получил,

Для уточнения данных призывника и для прохождения ВЛК, чтобы выяснить пригодность к службе,

Если военнообязанный не явился в военкомат в назначенное время.

Также гражданам, уклоняющимся от службы в рядах ВСУ и осужденным по статье "Уклонение от призыва по мобилизации", тоже вручают повестки повторно, ведь с военного учета их не снимают.

Даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации,

– сказал юрист.

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