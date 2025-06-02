С какой судимостью людей не могут мобилизовать: объяснение адвоката

В Украине военнообязанных мужчин могут призвать в армию. Однако из-за судимости некоторые лица не подлежат мобилизации.

Адвокат Татьяна Савченко рассказала, кого это касается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

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Кто с судимостью не подлежит мобилизации

По словам адвоката, мобилизации не подлежат лица, которые имеют приговор за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Она объясняет, что особо тяжкими преступлениями являются те, за которые человека могут приговорить к сроку от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Тогда как тяжкими преступлениями считаются те, за совершение которых предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

Кроме этого, также не мобилизуют лиц, которых осудили за совершение преступлений против основ национальной безопасности. Однако стоит отметить, что мобилизация таких граждан разрешена по отдельному решению Генерального штаба ВСУ.

Зато мобилизации подлежат лица, которые были осуждены за совершение преступлений небольшой тяжести, в частности за хулиганство или кражу. А также лица, имеющие условную или погашенную судимость.

Адвокат отмечает, что нет отдельных войск, подразделений или воинских частей, в которые отправляют мобилизованных с погашенной судимостью.

Исключение – лица, осужденные за совершение преступлений против основ нацбезопасности и мобилизованные по решению Генштаба ВСУ. Такие лица могут проходить военную службу исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей, в которые их отправит Генштаб,

– добавляет Савченко.

Она также объяснила, могут ли мобилизовать лицо, над которым идет суд. По ее словам, до вынесения приговора и до вступления его в законную силу подсудимый не считается судимым и может быть мобилизован.