Мобилизация в Украине: могут ли призвать мужчин моложе 25 лет

В Украине снизили предельный возраст призыва на срочную службу с 27 до 25 лет. Соответствующее решение уже приняла Верховная Рада.

Снижение призывного возраста вызвало множество вопросов. Объясняем, могут мобилизовать мужчину моложе 25 лет.

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Важный нюанс

Если мужчине нет 25 лет и он имеет статус "призывника" - мобилизовать без согласия не имеют права, если же статус "военнообязанный – то мобилизация законная,

– подчеркивает адвокат Богдан Пересада.

Правовая справка. Призыв военнообязанных во время мобилизации урегулирован Законами Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе".

В соответствии со статьей 39 Закона "О воинской обязанности и военной службе": "призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации проводится в порядке, определенном настоящим Законом и Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Порядок мобилизации

На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы на период мобилизации.

Призыв резервистов и военнообязанных военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами ВСУ и других военных формирований.

Во время действия периода военная служба (для контрактов) для военнослужащих продолжается в порядке, определенном частью 9 статьи 23 настоящего Закона.

В случае объявления демобилизации увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, осуществляется в соответствии с частью четвертой статьи 26 настоящего Закона.

Призывники, военнообязанные, резервисты: толкование

Согласно части 9 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе":

призывники – лица, приписанные к призывным участкам;

военнообязанные - лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;

резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.

Согласно части 1 статьи 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" на срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица , не достигших предельного возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

! Таким образом, призыву во время мобилизации подлежат именно резервисты и военнообязанные. Если мужчина имеет статус "военнообязанного" и зачислен в запас, его могут мобилизовать.