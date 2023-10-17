Когда закончится мобилизация и кого призовут до конца года

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В настоящее время их срок продлен по меньшей мере до 15 ноября. Получить повестку могут все мужчины призывного возраста, у которых нет бронирования.

Поскольку активная фаза войны продолжается, Силы обороны наступают на нескольких направлениях, а на Востоке россияне активизировали штурмы, мобилизационные потребности украинской армии не будут уменьшать Вероятнее всего, мобилизация будет продлена еще на 90 дней в ноябре, т.е. до 13 февраля 2023г.

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Что изменилось в перечне лиц, имеющих отсрочку

Состояние годности к службе определяет Приказ МО №402 с изменениями, внесенными приказом МО № 490, а перечень категорий, которых запрещено призывать без их согласия, указан в статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации – это лица с отсрочкой от службы.

Запрещено мобилизовывать мужчин, которые осуждены за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также те, кто в возрасте от 18 до 60 лет исключены из военного учета и не являются военнообязанными.

Руководитель Кременчугского ТЦК Роман Сушко отметил, что мобилизации подлежат мужчины и женщины, которых ВЛК признает пригодным к исполнению боевых обязанностей.

Все прошедшие ВЛК признаны годными и не имеют права на отсрочку, однозначно будут призываться. Те, кто ограниченно пригодны – смотрим, какая статья, какие ограничения и уже тогда согласовываем с областным ТЦК, чтобы определить, куда именно их можно направить на службу,

– отметил Роман Сушко.

Ограниченно пригодных тоже могут мобилизовать

В Украине предусмотрено, что ВЛК может признавать мужчин ограниченно пригодными к военной службе во время военного положения в тех случаях, когда болезнь недостаточно тяжела для исключения из перечня учета, однако мужчина не может выполнять боевые задания, как в штурмовых подразделениях.

ТЦК также могут призывать и ограниченно подходящих мужчин – они могут нести службу в ТЦК, на складах, штабах, тылу – это предусмотрено законом.

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