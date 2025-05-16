Имеет ли право ТЦК мобилизовать учителей на каникулах

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Учителя и другие работники педагогической сферы имеют право на отсрочку от призыва.

Оно действует в течение всего года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Юрия Айвазяна на портале "Юристи.UA".

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Могут ли призвать учителей на каникулах

По словам адвоката, украинские педагоги, в частности учителя, имеют право на отсрочку в течение всего календарного года. Именно поэтому ТЦК не могут мобилизовать их на каникулах. Такие действия являются незаконными.

Конечно, что это незаконно. Таким образом у нас страна без учителей останется,

– говорит Айвазян.

Заметим, что отсрочку могут получить научные, научно-педагогические, педагогические работники высших учебных заведений, научные работники научных учреждений и организаций, учреждений профессионального предвысшего образования, которые имеют научную степень. А также педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего и внешкольного образования.

Однако, это распространяется только на соответствующих научных работников, которые работают в учебном заведении по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.