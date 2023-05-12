Найти каждого военнообязанного и передать ему лично повестку военкоматам сложно. Однако, может ли в таком случае повестку военнообязанному вручить работники ЖЭКа – читайте дальше.

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На этот вопрос ответил председатель адвокатского объединения "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец. Он отметил, что если повестку вручит работник коммунальной организации, это вполне законно. Но следует обратить внимание, что у сотрудника должна быть соответствующая ведомость.

Представитель ЖЭКа выдает военнообязанному повестку. Военнообязанное лицо должно оставить подпись на документе, где указана дата и время, тем самым подтверждает получение повестки,

– объяснил Ростислав Кравец.

Он отметил, что если работник ЖЭКа просто оставил документ в почтовом ящике, то его можно проигнорировать. Ведь в таком случае нет подтверждения, что военнообязанный получил повестку.

Существует миф, что все военные могут раздавать повестки, но это не так. Выдать повестку имеют право только четко определенные законом лица, среди которых:

работники военкоматов;

уполномоченные на это представители коммунальных учреждений;

работодатели;

уполномоченные работники учебных заведений.

Как действовать при вручении повестки

Выяснить, имеют ли на это полномочия лица, пытающиеся вручить повестку. Если не уверены в противоправности поведения этих лиц – не следует сразу доставать телефон и снимать их. Помните, что задерживать и принудительно доставлять в ТЦК СП никто не имеет права.

К последнему пункту следует добавить, что здесь есть одно исключение. Если гражданин не пришел в военкомат, получив повестку, и ТЦК СП обратился за помощью в полицию, правоохранители могут задержать такого человека и отвезти его туда принудительно.