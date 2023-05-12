Знайти кожного військовозобов'язаного та передати йому особисто повістку військкоматам складно. Однак, чи може у такому випадку повістку військовозобов'язаному вручити працівники ЖЕКу – читайте далі.

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На це питання відповів голова адвокатського об'єднання "Кравець та партнери", адвокат Ростислав Кравець. Він зазначив, що якщо повістку вручить працівник комунальної організації, це цілком законно. Але треба звернути увагу, що у співробітника має бути відповідна відомість.

Представник ЖЕКу видає військовозобов'язаному повістку. Військовозобов'язана особа має залишити підпис на документі, де вказано дату та час, тим самим підтверджує отримання повістки,

– пояснив Ростислав Кравець.

Він зазначив, що якщо працівник ЖЕКу просто залишив документ у поштовій скриньці, то його можна проігнорувати. Адже в такому разі немає підтвердження, що військовозобов'язаний отримав повістку.

Існує міф, що всі військові можуть роздавати повістки, проте це не так. Видати повістку мають право лише чітко визначені законом особи, серед яких:

працівники військкоматів;

уповноважені на це представники комунальних установ;

роботодавці;

уповноважені працівники закладів освіти.

Як діяти при врученні повістки

З'ясувати, чи особи, які намагаються вручити повістку, мають на це повноваження. Якщо не впевнені у протиправності поведінки цих осіб – не варто одразу діставати телефон та знімати їх. Пам'ятати, що затримувати та примусово доставляти до ТЦК СП ніхто не має права.

До останнього пункту варто додати, що тут є один виняток. Якщо громадянин не прийшов у військкомат, отримавши повістку, і ТЦК СП звернувся по допомогу до поліції, правоохоронці можуть затримати таку людину і відвезти її туди примусово.