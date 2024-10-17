Только не принудительно, – полковник запаса ВСУ о возможности мобилизации женщин в Украине

Валерий Залужный заявил, что мобилизация женщин в Украине возможна, если это потребуется для того, чтобы не допустить войны в Европе. Однако принудительно мобилизовать женщин нельзя.

Такое мнение 24 Канала выловил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что армии нужны мотивированные и профессиональные бойцы. Если женщина имеет такие качества, то, бесспорно, она может служить в рядах ВСУ.

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Возможность мобилизации женщин в Украине

Полковник запаса ВСУ объяснил, что в целом мобилизация может быть разных уровней. Сейчас, например, в Украине есть принудительная мобилизация.

Женщин можно мобилизовать, но только не принудительно,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, армия должна быть профессиональной и мотивированной. Если этого не будет, армия превратится просто в сбор людей с автоматами и не сможет выполнять поставленные задачи. Это может быть проблемой, которую допустить нельзя.

"Принудительно женщин мобилизовать – нет, но, если они мотивированы и являются профессионалами – служить в армии им, конечно, можно", – заметил полковник запаса ВСУ.

Заметьте! Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что женщины ни в коем случае не будут участвовать в штурмовых действиях. Мобилизация женщин может быть необходимой для выполнения соответствующего функционала в тылу.

Свитан добавил, что порой женщины показывают гораздо более высокий уровень профессионализма и навыков по различным видам боевой подготовки, чем мужчины.