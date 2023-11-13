Мобилизация в Украине: может ли выехать за границу мужчина, осуществляющий уход за родственником

В Украине продолжены военное положение и всеобщая мобилизация. В то же время, запрет выезда за границу касается не всех мужчин призывного возраста. При определенных обстоятельствах это возможно.

В частности, законодательством предусмотрена возможность сопровождения лиц, нуждающихся в постоянном надзоре за пределы Украины на оздоровление. Юрист Оксана Рябчук объяснила условия, в частности, для этого военнообязанный должен осуществлять постоянный уход за родственником.

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Необходимость возникает у пожилых людей, в связи с тяжелыми болезнями, из-за которых усложняется возможность самостоятельного передвижения и самообслуживания, решения бытовых вопросов, а также – у лиц с инвалидностью,

– объяснила юрист.

. На сегодня существует возможность сопровождения лиц, нуждающихся в постоянном присмотре за пределы Украины на оздоровление — этот вопрос урегулирован постановлением Кабинета министров Украины № 1044 от 10 сентября 2022 года, которым внесены определенные изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Что предполагает это постановление:

сопровождение супруги, мужа с инвалидностью или родителей среди лиц с инвалидностью I или II группы. В этом случае не требуется оформление постоянного ухода через орган социальной защиты населения, но должен быть соответствующий перечень документов, что подтверждают наличие инвалидности, родственных связей между лицами, доказательства общего места прописки и проживания;

пересечение границы в сопровождении других родственников, осуществляющих уход, возможно при наличии специального документа, закрепляющего это – Акта установления факта осуществления ухода, или справки о начислении денежной компенсации от государства по уходу за лицом.

Куда обращаться

Для получения этого Акта нужно подать заявление в районную, районную в городах Киеве и в Севастополе госадминистрации, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета.

Далее исполнительные органы в течение 5 дней рассмотрят заявление, а следующим этапом является прохождение комиссии по месту жительства. После этого лицу выдают Акт по установлению факта осуществления ухода.

Что еще нужно знать

Юрист подчеркнула, что важно правильно составить заявление со ссылкой на нормы действующего законодательства Украины, закрепляющие право на получение соответствующего документа.

Кроме того, если смотритель хочет оформить выплаты, нужно предоставить сведения о доходах всех членов семьи, проживающих вместе, а также данные трудовой книжки и информацию о пребывании на учете в центре занятости.