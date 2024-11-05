Ранее получить отсрочку от мобилизации можно было только с явкой в ТЦК или же через долгий судебный процесс. Сейчас отсрочку можно получить и по почте, передает 24 Канал со ссылкой на "Адвокат Народа".

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Как получить отсрочку без явки в ТЦК

По словам Веры Тарасенко, еще недавно оформить отсрочку по почте было очень сложно. Однако сейчас все чаще мужчинам призывного возраста удается это сделать.

Вероятно, это связано с тем, что многие люди принципиально отправляли заявление на отсрочку по почте и сразу шли в суд.

В таких случаях суд в основном принимал решение в пользу военнообязанного о том, что ТЦК обязано и по почте тоже рассмотреть заявление на отсрочку. И требовать только физической явки человека незаконно,

– говорит адвокат.

Вера Тарасенко отмечает, что в разных ТЦК разная ситуация и в одном могут рассмотреть заявление, отправленое по почте, а в другом – нет. Поэтому если вы хотите ускорить процесс получения отсрочки, лучше лично прийти в ТЦК.

Если у вас есть время, тогда можно отправить заявление на отсрочку от мобилизации по почте. Однако ответ придется ожидать месяц или больше.

В Резерв+ официально запустили бета-тестирование отсрочки онлайн. Это позволит получить обратную связь от пользователей и заранее внести необходимые коррективы в работу услуги. В ноябре планируется полноценный запуск сервиса.