Раніше отримати відстрочку від мобілізації можна було лише з явкою у ТЦК або ж через довгий судовий процес. Зараз відстрочку можна отримати й поштою, передає 24 Канал з посиланням на "Адвокат Народу".

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Як отримати відстрочку без явки в ТЦК

За словами Віри Тарасенко, ще недавно оформити відстрочку поштою було дуже складно. Проте зараз все частіше чоловікам призовного віку вдається це зробити.

Ймовірно, це пов'язано з тим, що багато людей принципово надсилали заяву на відтермінування поштою й одразу йшли до суду.

У таких випадках суд здебільшого ухвалював рішення на користь військовозобов'язаного про те, що ТЦК зобов'язане і поштою теж розглянути заяву на відстрочку. І вимагати лише фізичної явки людини незаконно,

– каже адвокатка.

Віра Тарасенко зазначає, що в різних ТЦК різна ситуація і в одному можуть розглянути заяву, надіслану поштою, а в іншому – ні. Тож якщо ви хочете прискорити процес отримання відстрочки, краще особисто прийти до ТЦК.

Якщо у вас є час, тоді можна надіслати заяву на відстрочку від мобілізації поштою. Проте відповідь доведеться очікувати місяць або більше.

У Резерв+ офіційно запустили бета-тестування відстрочки онлайн. Це дозволить отримати зворотний зв'язок від користувачів і заздалегідь внести необхідні корективи у роботу послуги. У листопаді планується повноцінний запуск сервісу.