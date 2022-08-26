Нарушитель должен был явиться в военкомат через несколько дней. Однако он решил поехать в Молдову.

Заметьте Можно ли отказаться от получения повестки

Мужчина сбегал от мобилизации в Молдову

Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу в грузовом вагоне. Пограничный наряд обнаружил 36-летнего нарушителя во время проверки поезда.

Украинец спрятался в пустом грузовом вагоне. Он планировал уехать в Молдову.

Мужчина признался, что таким образом пытался избежать мобилизации и незаконно попасть за границу,

– рассказали в Госпогранслужбе.



Украинец хотел убежать от мобилизации / Фото Госпогранслужбы

Стоит прочесть Какие ограничения действуют при общей мобилизации: объяснение адвоката

В кармане отказника нашли повестку

В путешествие мужчина зачем-то прихватил с собой повестку в военкомат. В документе, который нашли у нарушителя правоохранители, указано, что он должен был прибыть в учреждение 28 августа.

Теперь мужчине придется отвечать в суде за:

попытку незаконного пересечения государственной границы,

уклонение от призыва по мобилизации.

Обратите внимание! На время действия военного положения все подлежащие призыву мужчины не могут уехать за границу. Однако есть и исключения, в частности – выезд разрешили госслужащим.



Нарушителя нашли в грузовом вагоне / Фото Госпогранслужбы

Смотрите видео, как задержали отказника:

Будет интересно – Вениславский рассказал, будет ли в Украине массовая мобилизация: смотрите видео