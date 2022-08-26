Тікав до Молдови з повісткою у кишені: горе-ухилянта знайшли у вантажному вагоні

Порушник повинен був з'явитися до військкомату через кілька днів. Проте натомість він вирішив поїхати у Молдову.

Зауважте Чи можна відмовитися від отримання повістки

Чоловік хотів втекти від мобілізації у Молдову

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон у вантажному вагоні. Прикордонний наряд виявив 36-річного порушника під час перевірки потяга.

Українець заховався у пустому вантажному вагоні. Він планував виїхати у Молдову.

Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути мобілізації та незаконно потрапити за кордон,

– розповіли у Держприкордонслужбі.



Українець хотів втекти від мобілізації / Фото Держприкордонслужби

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У кишені ухилянта знайшли повістку

У подорож чоловік навіщось прихопив із собою повістку до військкомату. У документі, який знайшли в порушника правоохоронці, мовилося, що він повинен був прибути до установи 28 серпня.

Тепер чоловікові доведеться відповідати у суді за:

спробу незаконного перетину державного кордону,

ухилення від призову за мобілізацією.

Зверніть увагу! На час дії воєнного стану всі чоловіки, які підлягають призову, не можуть виїхати за кордон. Проте є й винятки, зокрема виїзд дозволили держслужбовцям.



Порушника знайшли у вантажному вагоні / Фото Держприкордонслужби

Дивіться відео, як затримали ухилянта:

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