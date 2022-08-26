Тікав до Молдови з повісткою у кишені: горе-ухилянта знайшли у вантажному вагоні

Порушник повинен був з'явитися до військкомату через кілька днів. Проте натомість він вирішив поїхати у Молдову.
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Чоловік хотів втекти від мобілізації у Молдову
Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон у вантажному вагоні. Прикордонний наряд виявив 36-річного порушника під час перевірки потяга.
Українець заховався у пустому вантажному вагоні. Він планував виїхати у Молдову.
Чоловік зізнався, що у такий спосіб намагався уникнути мобілізації та незаконно потрапити за кордон,
– розповіли у Держприкордонслужбі.
Українець хотів втекти від мобілізації / Фото Держприкордонслужби
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У кишені ухилянта знайшли повістку
У подорож чоловік навіщось прихопив із собою повістку до військкомату. У документі, який знайшли в порушника правоохоронці, мовилося, що він повинен був прибути до установи 28 серпня.
Тепер чоловікові доведеться відповідати у суді за:
- спробу незаконного перетину державного кордону,
- ухилення від призову за мобілізацією.
Порушника знайшли у вантажному вагоні / Фото Держприкордонслужби
Дивіться відео, як затримали ухилянта:
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