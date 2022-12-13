Отказался брать повестку: мужчине в Николаевской области грозит 5 лет тюрьмы
Источник:Николаевская областная прокуратура
В Николаевской области мужчина отказался брать повестку. Теперь ему грозит 5 лет за решеткой.
Нарушителю сообщили о подозрении в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Расследование проходит при процессуальном руководстве прокурора Арбузинского отдела Первомайской окружной прокуратуры.
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Мужчина отказался брать повестку
По данным следствия, в Николаевской области к военнообязанному домой пришли вручать повестку на отправку в воинскую часть. Однако он отказался ее брать, таким образом уклонившись от прохождения военной службы.
Следственные отделения №1 Первомайского райотдела полиции начали досудебное расследование. Уклонение от военной службы – уголовное преступление. Согласно санкции статьи, мужчине грозит жесткое наказание – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Порядок вручения повесток
Во время вручение повестки у военнообязанного должен быть при себе паспорт. Его нужно предъявить представителям военкомата, чтобы подтвердить личность получателя.
После получения повестки необходимо ознакомиться с текстом документа, а затем поставить подпись о его получении.
В повестке должны быть указаны:
- ФИО и адрес места жительства призывника;
- вид повестки;
- перечень документов, которые нужно иметь с собой;
- обязанности призванного на срочную службу (для граждан, призванных на срочную военную службу);
- к какому виду или роду войск (сил) и к какой военной команды отнесены (для граждан, призванных на срочную военную службу);
- дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;
- название органа, печать, подпись, ФИО руководителя ТЦК и СП.