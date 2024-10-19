Отсрочка от мобилизации: нужно ли проходить ВВК при рассмотрении заявления

Военно-врачебная комиссия является обязательным условием мобилизации. В то же время это не касается лиц, подающих в ТЦК заявление на отсрочку.

Так, военнообязанные, которые подают в ТЦК заявление на отсрочку, не должны проходить ВВК, ведь это противоречит положениям постановления 560 КМУ, которое регулирует порядок призыва на службу.

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Военно-врачебная комиссия при отсрочке

Военнообязанные, которые обратились в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе,

– говорится в пункте 63 постановления.

Однако адвокат Артем Бондарь в комментарии MC.today отмечает, что уже после получения отсрочки военнообязанного могут отправить на ВВК для обновления уровня годности к военной службе. Если же лицо не стоит на воинском учете, то прежде всего должен пройти все этап процедуры, включая ВЛК.

В то же время Бондарь говорит, что ВВК обязательно должны проходить лица, которые изменили или должны изменить статус "призывник" на "военнообязанный". Также ВВК обязательно для лиц, которые проходили медосмотр более 5 лет назад. Во время действия мобилизации и военного положения заключение медкомиссии действительно в течение одного года.

Адвокат Роман Лихачев отмечает, если ТЦК отказывает мужчине в рассмотрении заявления на отсрочку из-за якобы отсутствия или давности заключения ВВК, то военнообязанный может обратиться с жалобой в областной ТЦК или обжаловать эти действия в суде.