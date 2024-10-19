Так, військовозобов'язані, які подають до ТЦК заяву на відстрочку, не повинні проходити ВЛК, адже це суперечить положенням постанови 560 КМУ, яка регулює порядок призову на службу.

Дивіться також До кінця осені в Резерв+ запрацює можливість оформити відстрочку онлайн

Військово-лікарська комісія при відстрочці

Військовозобов'язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби,

– йдеться у пункті 63 постанови.

Однак адвокат Артем Бондар у коментарі MC.today зазначає, що вже після отримання відстрочки військовозобов'язаного можуть відправити на ВЛК задля оновлення рівня придатності до військової служби. Якщо ж особа не стоїть на військовому обліку, то перш за все має пройти всі етап процедури, включно з ВЛК.

Водночас Бондар каже, що ВЛК обов’язково мають проходити особи, які змінили або мають змінити статус "призовник" на "військовозобов'язаний". Також ВЛК обов’язкове для осіб, які проходили медогляд понад 5 років тому. Під час дії мобілізації та воєнного стану висновок медкомісії дійсний впродовж одного року.

Адвокат Роман Лихачов зазначає, якщо ТЦК відмовляє чоловіку у розгляді заяви на відстрочку через буцімто відсутність або давнину висновку ВЛК, то військовозобов'язаний може звернутись зі скаргою до обласного ТЦК або ж оскаржити ці дії в суді.