Вручение повестки: в ТЦК объяснили, нужны ли два свидетеля, которые должны зафиксировать это
Источник:Telegraf
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Согласно этому призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
Спикер Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин рассказал, нужны ли два свидетеля, которые должны зафиксировать вручение повестки военнообязанному. По его словам, об этом не говорится ни в одном документе.
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Нужна только подпись
Истомин сказал, что он хотел бы увидеть "хоть ссылку на норму закона или постановление Кабинета министров Украины о свидетелях при вручении повесток".
Извещать граждан о необходимости прибыть в ТЦК и СП и обеспечить своевременное прибытие по этому вызову обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности за распоряжением ТЦК и СП,
– объяснил он.
Истомин подчеркнул, что гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. В то же время о свидетелях или видеофиксации в документах не говорится.
Кто должен явиться в военкомате даже без повестки
- Некоторые категории военнообязанных должны явиться в военкомат даже в случае, если им не поступала повестка. Это необходимо как для уточнения данных, так и для прохождения ВЛК.
- Существует целый ряд причин, почему некоторые категории военнообязанных должны явиться в ТЦК без вручения повестки.
- Юристы также советуют лицам, имеющим хронические заболевания, самостоятельно сделать заверенные нотариусом копии медицинских заключений и отправить их в военкомат по почте. Обязательно нужно прикрепить описание. По их словам, у ТЦК будет соответствующее отношение к человеку, который сообщил о состоянии здоровья даже без официального требования.