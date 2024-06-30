Обновление данных без QR-кода и со статусом "в розыске": в ТЦК объяснили нюансы

Согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны обновить данные и получить QR-код. В ТЦК объяснили нюансы относительно этого.

Заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП, подполковник Василий Фризюк объяснил, как обновить данные в ЦНАП без QR-кода. Кроме этого, он рассказал, что делать, когда есть статус "в розыске".

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Получение подтверждения об обновлении данных

Военнообязанным, которые обновили данные в ТЦК и СП, выдают QR-код. Недавно эта услуга также стала доступной в приложении "Резерв+". В то же время в ЦНАПе это недоступно, однако справка оттуда имеет силу, поэтому после ЦНАПа идти в ТЦК не нужно.

По словам Фризюка, если обновлять данные в ТЦК, то там выдадут военно-учетный документ со штрих-кодом.

Это такой персональный номер, который есть один и он единственный для лица на весь период пребывания на воинском учете. Если вы обновляете свои данные через Центр предоставления административных услуг, тогда предоставляется выписка с мокрым штампом. А также с подписью того работника, который обновляет эти данные. И это тоже будет подтверждением, что вы обновили эти данные", – объяснил заместитель начальника Черкасского областного ТЦК.

Если есть статус "в розыске"

Если у военнообязанного есть статус "в розыске", это не стоит воспринимать "как совершение какого-то преступления", ведь находиться в розыске можно на разных основаниях. По словам Фризюка, это решается через территориальный центр комплектования в индивидуальном порядке.

Он отметил, что одним из оснований может быть если военнообязанному ранее вручали повестки в 2022 или 2023 годах, а он не явился за ними в ТЦК.