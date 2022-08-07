Какие существуют основные волны мобилизации и кто в их пределах подлежит призыву

24 февраля Владимир Зеленский постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию в Украине. В конце мая Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа.

Во время этого срока есть разные волны мобилизации. Поэтому Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm напомнила об основных волнах, а также кто в их пределах подлежит призыву.

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Волны мобилизации и кто в их пределах подлежит призыву

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится резервистами, бывшими участниками АТО и ООС. Численность подразделений постепенно наращивают путем призыва отслуживших военнослужащих и военнообязанных. Во время второй волны призывают резервистов, не попавших в первую волну мобилизации, а также военнослужащих, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту. Третья волна – это офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов. Во время четвертой волны призывают всех граждан призывного возраста – от 18 до 60 лет, которые подлежат мобилизации (не имеют ограничений по возрасту, состоянию здоровья и т.п.).

В то же время Грищенко отметила, что такое разделение является условным для определения лиц, которые находятся в приоритете на призыв, и документально оно ничем не закреплено.

Поэтому это не означает, что лиц из условной четвертой очереди не будут мобилизовать до тех пор, пока не мобилизуют всех лиц из условной второй очереди.

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