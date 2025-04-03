Количество контрактников планируют увеличить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палису.
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Будут ли контракты для уже мобилизованных
По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы, сейчас контракты для уже мобилизованных прорабатывают.
Продолжается в частности работа по увеличению количества контрактников.
Но важно понимать: чтобы перевести мобилизованного на контрактную службу, нужно создать соответствующие условия, которые это позволят,
– отметил Палиса.
Добавим, что Палиса заявил, что как военный, он хотел бы "видеть лучшие показатели" реализации программы "18 – 24". В то же время он отметил, что это был тестовый режим и уже проведен "анализ уроков". Он не совсем доволен уровнем коммуникации, которая сопровождала запуск программы и считает, что "инициатива должна исходить непосредственно от каждой бригады, которая заинтересована в привлечении людей".