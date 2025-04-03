Кількість контрактників планують збільшити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу Президента України Павла Палісу.

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Чи будуть контракти для вже мобілізованих

За словами заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси, наразі контракти для вже мобілізованих опрацьовують.

Триває зокрема робота щодо збільшення кількості контрактників.

Але важливо розуміти: щоб перевести мобілізованого на контрактну службу, потрібно створити відповідні умови, які це дозволять,

– зазначив Паліса.

Додамо, що Паліса заявив, що як військовий, він хотів би "бачити кращі показники" реалізації програми "18 – 24". Водночас він зазначив, що це був тестовий режим і уже проведено "аналіз уроків". Він не зовсім задоволений рівнем комунікації, яка супроводжувала запуск програми та вважає, що "ініціатива повинна виходити безпосередньо від кожної бригади, яка зацікавлена у залученні людей".