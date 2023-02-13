Майор ВСУ Александр Мельничук рассказал в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ (СтратКому ВСУ), что не стоит исключать фактор слухов. Кроме того, военный вспомнил, что за последнее время сформировано три бригады.

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Мы все радуемся тому, что коллективный Запад поставляет нам новые образцы вооружения. Сейчас – танки. Говорим о самолетах, средствах ПВО, разных других. Соответственно, надо учить людей, которые на них будут выполнять боевые задания,

– заявил Александр Мельник.

Также он заверил, что:

пока одни воюют, другие – должны готовиться на технике;

страны ЕС расширяют возможности подготовки украинцы – то есть увеличивается количество личного состава, который они готовы подготовить.

Майор признал, что потери действительно есть, ведь идет жестокая война. Однако Александр Мельник заверил, что существует много других объективных причин для продолжения мобилизации и комплектования.

Сержант ВСУ Инна Лаина рассказала, что учения продолжаются месяцами: "Мы не можем оторвать людей с фронта… Нужны новые люди".

Мобилизация в Украине: коротко