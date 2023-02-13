Майор ЗСУ Олександр Мельничук розповів в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ (СтратКому ЗСУ), що не варто відкидати фактор чуток. Окрім того, військовий пригадав, що за останній час сформовано три бригади.

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Чому повісток в Україні стало більше

Ми всі радіємо тому, що колективний Захід постачає нам нові зразки озброєння. Зараз – танки. Говоримо про літаки, засоби ППО, різні інші. Відповідно, треба навчати людей, які на них будуть виконувати бойові завдання,

– заявив Олександр Мельник.

Також він запевнив, що:

поки одні воюють, інші – мають готуватись на техніці;

країни ЄС розширюють можливості для підготовки українці – тобто збільшується кількість особового складу, який вони готові підготувати.

Майор визнав, що втрати дійсно є, адже йде жорстока війна. Проте Олександр Мельник запевнив, що є багато інших об'єктивних причин для продовження мобілізації та комплектування.

Сержант ЗСУ Інна Лаіна розповіла, що навчання тривають місяцями: "Ми не можемо відірвати людей з фронту… Потрібні нові люди".

Мобілізація в Україні: коротко