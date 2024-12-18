Начальник службы РЭБ 111 бригады, офицер ВСУ Алексей Герман рассказал 24 Каналу, что знаком с россиянами еще с 2014 года. После Курахово, по его мнению, они могут пойти на Покровск и не остановятся, пока это не сделают Силы обороны.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Как можно переломить ход войны

Алексей Герман отметил, что россияне, вероятно, не планируют прекращать оккупировать украинские территории. Остановить их сможет только наше государство и ВСУ, если будут иметь на это силы.

Пока все себя комфортно чувствуют в Киеве, то на Востоке на самом деле сейчас ад. Нужно проснуться и быстро менять законы, чтобы все пошли на фронт. Только тогда мы сможем переломить позвоночник (россиянам – 24 Канал),

– сказал он.

Офицер подчеркнул, что ВСУ просто порвали "вторую армию мира", ведь у них не хватает всего – от мотивации до танков.

Интересно! В Министерстве обороны объяснили, что делать, если ТЦК подает военнообязанного в розыск из-за нарушения правил воинского учета. Если статус "в розыске" появился в приложении "Резерв+", нужно авторизоваться и проверить обновление персональных данных, а если проблема остается, необходимо обратиться лично в ТЦК.

Алексей Герман рассказал о последнем штурме оккупантов, который видел. Россияне атаковали позиции Сил обороны на трех "Нивах". Ни одна так и не доехала до цели.

"Чтобы переломить ситуацию надо увеличивать численность нашего войска. Надо улучшать качество обеспечения и, самое важное, руководства. Разогнать весь этот старый хлам – генералитет, потому что они беды наделают", – высказался офицер.

Мобилизация в Украине

Алексей Герман отметил, что Украину должны защищать абсолютно все.

Почему я полный с двумя дополнительными отверстиями в организме и пятью контузиями это делать, а кто-то нет. Справедливо, чтобы (на фронт – 24 Канал) шли все. Или нас в карты проиграли, или мы какие-то другие, или у меня здесь детей нет или жены? Я как-то отличаюсь от того парня, который не пошел на войну? Он что умнее меня?

– заметил он.

Офицер ВСУ добавил, что пошел на войну, потому что понимал, что надо защищать свое государство. По словам Германа, его не демотивируют истории о прокурорах или чиновниках, которые уклоняются от мобилизации, ведь он считает, что власть обязана жестко реагировать на такие действия должностных лиц.

"Чтобы я видел, находясь там (на фронте – 24 Канал), что здесь что-то делается к лучшему. Надо арестовать имущество таких чиновников, все продать. На эти деньги можно купить танк Abrams или систему Patriot или еще что-то, что нам нужно", – сказал Алексей Герман.