Начальник служби РЕБ 111 бригади, офіцер ЗСУ Олексій Герман розповів 24 Каналу, що знайомий з росіянами ще з 2014 року. Після Курахового, на його думку, вони можуть піти на Покровськ і не зупиняться, поки це не зроблять Сили оборони.

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Як можна переломити хід війни

Олексій Герман зазначив, що росіяни, ймовірно, не планують припиняти окуповувати українські території. Зупинити їх зможе лише наша держава та ЗСУ, якщо будуть мати на це сили.

Поки усі себе комфортно почувають у Києві, то на Сході насправді зараз пекло. Потрібно прокинутися та швидко змінювати закони, щоб всі пішли на фронт. Лише тоді ми зможемо переламати хребта (росіянам – 24 Канал),

– сказав він.

Офіцер підкреслив, що ЗСУ просто порвали "другу армію світу", адже у них не вистачає всього – від мотивації до танків.

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Олексій Герман розповів по останній штурм окупантів, який бачив. Росіяни атакували позиції Сил оборони на трьох "Нивах". Жодна так і не доїхала до цілі.

"Щоб переломити ситуацію треба збільшувати чисельність нашого війська. Треба покращувати якість забезпечення та, найважливіше, керівництва. Розігнати весь цей старий мотлох – генералітет, бо вони біди нароблять", – висловився офіцер.

Мобілізація в Україні

Олексій Герман наголосив, що Україну повинні боронити абсолютно всі.

Чому я повен з двома додатковими отворами в організмі та п'ятьма контузіями це робити, а хтось ні. Справедливо, щоб (на фронт – 24 Канал) ішли всі. Чи нас в карти програли, чи ми якісь інші, чи в мене тут дітей немає або дружини? Я якось відрізняюсь від того хлопця, який не пішов на війну? Він що розумніший за мене?

– зауважив він.

Офіцер ЗСУ додав, що пішов на війну, бо розумів, що треба боронити свою державу. За словами Германа, його не демотивують історії про прокурорів чи чиновників, які ухиляються від мобілізації, адже він вважає, що влада зобов’язана жорстко реагувати на такі дії посадовців.

"Щоб я бачив, перебуваючи там (на фронті – 24 Канал), що тут щось робиться на краще. Треба арештувати майно таких чиновників, все продати. На ці гроші можна купити танк Abrams або систему Patriot чи ще щось, що нам потрібно", – сказав Олексій Герман.