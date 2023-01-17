На фоне русской: в ОПУ ответили, будут ли активизировать мобилизацию в Украине
По информации ГУР, Россия готовит новую волну мобилизации. Украина может прибегнуть к ответным действиям, поэтому каждый украинец должен решить, готов ли он защищать свою страну.
Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Вопросы по мобилизации в Украине решают ВСУ и Министерство обороны и всегда компетентно об этом сообщают, подчеркнул Подоляк.
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По словам Подоляка, украинцам нужно быть готовыми, что дополнительная мобилизация может быть ввиду масштабов войны.
"Это философия страны, защищающая свой суверенитет, свою свободу и свою территориальную целостность", – добавил Подоляк.
Мотивация украинцев
Мобилизационными процессами в Украине занимаются Вооруженными силами и Министерством обороны, отметил спикер. Они достаточно четко фиксируют все, что касается мобилизации, необходимого количества, того, кто может стать на учет, или не становится по каким-либо причинам.
На мой взгляд, сегодня у нас очень эффективная модерация этих процессов, в том числе и информационная. Безусловно, наше государство – не идеальная система, и определенные нюансы бывают. Но это же о нашей стране, мы должны решить, готовы ли ее защищать.
– подчеркнул советник ОПУ
Подоляк подчеркивает, что украинцы должны решать, готовы ли они становиться на учет, чтобы государство понимало, сколько человек готово защищать страну.
Подоляк о возможной мобилизации в Украине: смотреть видео
Российское ИПСО
По словам Подоляка, периодически в информационном пространстве появляется российское ИПСО, желающее напугать людей и имеющее для этого определенные ресурсы.
Для того чтобы люди испытывали усталость от войны и страх от того, что страну нужно защищать. Эти ИПСОшники будут, но каждый сам для себя решает, что для него означает Украина,
– заметил спикер.
Раздают ли повестки сейчас
- Поскольку военное положение и мобилизация в стране продолжаются, повестки могут раздавать где угодно. Следует отметить, что повестка должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также мокрую печать.
- В Дии в скором времени должен появиться новый сервис – электронный военный билет. Руководитель развития электронных услуг Минцифры Мстислав Баник заверил, что волноваться не стоит. Мол, повестки через Действие не будут поступать.
- Если вы отказываетесь получать повестку, то представители военкомата должны составить акт. Во время этой процедуры обязательно должны присутствовать два свидетеля.