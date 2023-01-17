На фоне русской: в ОПУ ответили, будут ли активизировать мобилизацию в Украине

По информации ГУР, Россия готовит новую волну мобилизации. Украина может прибегнуть к ответным действиям, поэтому каждый украинец должен решить, готов ли он защищать свою страну.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Вопросы по мобилизации в Украине решают ВСУ и Министерство обороны и всегда компетентно об этом сообщают, подчеркнул Подоляк.

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По словам Подоляка, украинцам нужно быть готовыми, что дополнительная мобилизация может быть ввиду масштабов войны.

"Это философия страны, защищающая свой суверенитет, свою свободу и свою территориальную целостность", – добавил Подоляк.

Мотивация украинцев

Мобилизационными процессами в Украине занимаются Вооруженными силами и Министерством обороны, отметил спикер. Они достаточно четко фиксируют все, что касается мобилизации, необходимого количества, того, кто может стать на учет, или не становится по каким-либо причинам.

На мой взгляд, сегодня у нас очень эффективная модерация этих процессов, в том числе и информационная. Безусловно, наше государство – не идеальная система, и определенные нюансы бывают. Но это же о нашей стране, мы должны решить, готовы ли ее защищать.

– подчеркнул советник ОПУ

Подоляк подчеркивает, что украинцы должны решать, готовы ли они становиться на учет, чтобы государство понимало, сколько человек готово защищать страну.

Подоляк о возможной мобилизации в Украине: смотреть видео

Российское ИПСО

По словам Подоляка, периодически в информационном пространстве появляется российское ИПСО, желающее напугать людей и имеющее для этого определенные ресурсы.

Для того чтобы люди испытывали усталость от войны и страх от того, что страну нужно защищать. Эти ИПСОшники будут, но каждый сам для себя решает, что для него означает Украина,

– заметил спикер.

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