В Украине утвердили две формы повесток: как они выглядят
Источник:Кабмин
Мужчины в Украине, которые подлежат мобилизации, могут получать повестки как оформленные на бланке, так и через Единый государственный реестр призывников. Кабмин утвердил изменения в порядок проведения призыва граждан.
Согласно постановлению, мужчины могут получать оба типа документов. Каждая повестка, сформирована с помощью Единого государственного реестра призывников, должна содержать уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.
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Правительство утвердило формы двух видов повесток в ТЦК
Когда повестка оформляется на бланке, руководитель ТЦК подписывает ее лично и заверяет гербовой печатью.
При составлении повестки через Единый государственный реестр призывников начальник ТЦК подписывает ее квалифицированной электронной подписью в день создания.
Согласно постановлению, каждая повестка, создана через Единый государственный реестр призывников, будет иметь уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.
Важно. Если вы хотите распечатать такую повестку, бумажная версия должна содержать QR-код с соответствующей информацией.
Повестки, сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников могут:
- централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
- печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.
В случае если резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных (то есть до 16 июля, – 24 Канал), повестка может направляться на адрес места жительства, указанный резервистом или военнообязанным при уточнении учетных данных,
– говорится в постановлении.