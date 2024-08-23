В Украине утвердили две формы повесток: как они выглядят

При составлении повестки через Единый государственный реестр призывников начальник ТЦК подписывает ее квалифицированной электронной подписью в день создания.

Согласно постановлению, каждая повестка, создана через Единый государственный реестр призывников, будет иметь уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода.

Важно. Если вы хотите распечатать такую повестку, бумажная версия должна содержать QR-код с соответствующей информацией.

Повестки, сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников могут:

централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;

печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

В случае если резервист или военнообязанный уточнил свои учетные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных (то есть до 16 июля, – 24 Канал), повестка может направляться на адрес места жительства, указанный резервистом или военнообязанным при уточнении учетных данных,

– говорится в постановлении.