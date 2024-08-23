Відповідно до постанови, чоловіки можуть отримувати обидва типи документів. Кожна повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, має містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

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Уряд затвердив форми двох видів повісток до ТЦК

Коли повістка оформляється на бланку, керівник ТЦК підписує її особисто та засвідчує гербовою печаткою.

Оформлення повістки на бланку. Частина 1

Під час складання повістки через Єдиний державний реєстр призовників начальник ТЦК підписує її кваліфікованим електронним підписом у день створення.

Формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників. Частина 1

Формування повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників. Частина 2

Згідно з постановою, кожна повістка, створена через Єдиний державний реєстр призовників, матиме унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

Важливо. Якщо ви бажаєте роздрукувати таку повістку, паперова версія повинна містити QR-код з відповідною інформацією.

Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників можуть:

  • централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;
  • друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

У разі коли резервіст або військовозобов’язаний уточнив свої облікові дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних (тобто до 16 липня, – 24 Канал), повістка може надсилатися на адресу місця проживання, зазначену резервістом або військовозобов’язаним під час уточнення облікових даних,
– йдеться в постанові.