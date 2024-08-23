Відповідно до постанови, чоловіки можуть отримувати обидва типи документів. Кожна повістка, сформована за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, має містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

Дивіться також У застосунку Резерв+ з'явилися нові функції: у Міноборони розповіли подробиці

Уряд затвердив форми двох видів повісток до ТЦК

Коли повістка оформляється на бланку, керівник ТЦК підписує її особисто та засвідчує гербовою печаткою.