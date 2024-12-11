Можно ли выехать за границу с отсрочкой по уходу

Обновленный 18 мая 2024 года закон о мобилизации несколько детализирует порядок предоставления отсрочки по уходу. С ней можно выехать за границу на срок до её окончания при выполнении определенных условий.

Такую отсрочку могут получить те мужчины, которые ухаживают за людьми с инвалидностью, неизлечимо больными и тому подобное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на юриста Лилию Мамедову.

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Кто может получить отсрочку до ухода

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и другими нормативными актами, отсрочку могут получить военнообязанные мужчины, которые осуществляют постоянный уход за:

людьми с инвалидностью I группы (кроме тех, кто имеет психические расстройства и нуждается в специализированном уходе);

детьми с инвалидностью;

неизлечимо больными лицами, которые не могут себя обслуживать;

детьми с тяжелыми травмами, которые нуждаются в паллиативной помощи.

Для получения отсрочки нужно проживать совместно с подопечным и предоставить соответствующий пакет документов в ТЦК и СП.

Изменения в законодательстве связанные с получением отсрочки по уходу

С 18 мая 2024 года в Украине действует обновленный закон о мобилизации, который детализирует порядок предоставления отсрочки по уходу. В частности, было изменено Постановление об отсрочке от мобилизации.

Среди таких изменений:

установление факта ухода комиссией в течение 10 дней. Ранеё четкий срок не указывался. На практике это должно ускорить работу комиссии;

упрощение порядка ухода для военнообязанных. Речь идёт о первой группе родства (жена, дети, родители). При этом нет необходимости в указании информации об отсутствии других членов семьи. Это актуально для установления второй группы родства (например, родители жены). Для получения отсрочки нужно обязательно указать, что отсутствуют другие члены семьи. Подтверждением факта осуществления ухода является Акт установленной формы.

Поэтому, отсрочка по уходу предусматривает:

получение официального документа;

сообщение в ТЦК и СП.

Также важно следить за изменениями в действующем законодательстве по вопросам мобилизации.

Можно ли выехать за границу с такой отсрочкой

Юрист Лилия Мамедова объясняет, что мужчины с отсрочкой по уходу могут выезжать за границу, однако обязательно должны уточнить свои данные в ТЦК и СП, чтобы обновить воинский учет.

Каждый военно-учетный документ должен содержать VIN-код, который проверяют пограничники при пересечении границы. Важно вернуться в Украину до завершения срока действия отсрочки, чтобы избежать ответственности за уклонение от мобилизации.