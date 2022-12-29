По законодательству мужчины в возрасте с 18 до 60 лет не могут выезжать за границу, поскольку они подпадают под мобилизацию. Однако есть случаи, когда, несмотря на этот возраст, могут не мобилизовать.

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Предельный возраст для военных

От военной службы освобождают несовершеннолетних и граждан, достигших 60 лет. Если речь идет о высшем офицерском составе, то не мобилизуют с 64 лет.

По закону "О воинской обязанности и военной службе", максимальный возраст для службы у людей, призываемых во время мобилизации – до предельного возраста пребывания в запасе или резерве. Однако опытные бойцы, признанные врачами пригодными к продлению службы, по собственному желанию могут продолжать службу не более чем на 5 лет.

Предельный возраст для каждой из категорий разное:

рядовые, младшие сержанты и старшины на контрактной службе, младшие офицеры – 45 лет;

старшие сержанты и старшины на контрактной службе, майоры (капитаны 3 ранга) и подполковники (капитаны 2 ранга) – 50 лет;

военные высшего сержантского и старшинского состава, служащие по контракту, и полковники (капитаны 1 ранга) – 55 лет;

высший офицерский состав. Также сюда входят рядовые, сержанты и старшины, младшие и старшие офицеры, служащие во время действия военного положения – 60 лет;

военные высшего офицерского состава в особый период – 65 лет.

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