Могут ли мобилизовать мужчин со II группой инвалидности
- Мужчин с группой инвалидности могут присоединиться в ряды армии, но при определенном условии.
- Лица с II группа инвалидности имеют хронические и стойкие заболевания. Впрочем, они позволяют выполнять некоторые функции и работать в особых условиях.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые ввели из-за развязанной Россией войны. Следовательно, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать на службу.
Важным является вопрос, могут ли призвать мужчин с группой инвалидности. Так, мобилизуют ли со II группой инвалидности – сообщает 24 Канал.
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Какие группы инвалидности существуют
Сейчас в Украине существуют три группы инвалидности, которые определяют степень нарушения функций организма вследствие тяжелого заболевания или травмы. В зависимости от состояния здоровья, существуют три группы инвалидности:
- I группа инвалидности – лица имеют тяжелое состояние здоровья, не способны выполнять самообслуживание и выполнение элементарных бытовых функций, поэтому нуждаются в постоянном уходе;
- II группа инвалидности – лица со стойкими или хроническими нарушениями в организме. Состояние здоровья позволяет человеку работать в особых условиях, а также не нуждается в постоянном уходе;
- III группа инвалидности – лица с умеренным ухудшением здоровья. Состояние здоровья позволяет работать в облегченных условиях, но лицо нуждается в социальной защите.
Полный перечень заболеваний, при которых устанавливается инвалидность определенной группы, определен в приказах Министерства здравоохранения Украины и постановлениях Кабмина.
Могут ли мобилизовать со II группой инвалидности
Лица, которые имеют II группу инвалидности, имеют законную отсрочку от мобилизации. Поэтому, таких мужчин не могут принудительно мобилизовать.
В то же время лица со II группой инвалидности могут присоединиться к армии по собственному желанию. Чтобы присоединиться к ВСУ, такие мужчины могут подписать контракт.
К слову, недавно Министерство обороны Украины запустило новые контракты для молодежи в возрасте 18 – 24 лет, которые предусматривают финансовую поддержку и социальные льготы за год службы.