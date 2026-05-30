Мобилизация с 1 июня: могут ли призвать мужчин 50+ и куда их отправляют служить

В Украине военное положение и мобилизацию продлили до 2 августа 2026 года: в это время призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. В то же время для мужчин старше 50 лет есть отдельные особенности мобилизации.

Куда отправляют служить мужчин этой возрастной категории и кто имеет право на увольнение – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Кто может обжаловать решение о мобилизации: юрист объяснила важный нюанс

Где служат мужчины в возрасте 50+?

По закону, категория военнообязанных 50+ подлежит мобилизации на общих основаниях.

Решение о призыве принимается индивидуально и зависит от состояния здоровья по результатам ВВК, наличия военно-учетной специальности, нужной в ВСУ, а также отсутствия оснований для отсрочки или бронирования.

В то же время на практике для мужчин 50+ и 55+ существуют определенные особенности прохождения службы. Как правило, такие военнослужащие проходят службу не в боевых подразделениях на передовой, а в частях обеспечения или тыловых структурах, где важны профессиональный опыт, знания и организационные навыки.

Важно! Стоит помнить, что единого подхода нет – конкретное место службы определяется индивидуально с учетом навыков, состояния здоровья и потребностей военных подразделений.

Что касается оснований для отсрочки или освобождения, то для военнообязанных в возрасте 50+ и 55+ они являются такими же, как и для других категорий граждан. Речь идет, в частности, о случаях, когда военно-врачебная комиссия признает лицо непригодным к службе по состоянию здоровья, а также о наличии оформленного бронирования или других законных оснований.

Среди таких оснований могут быть, например, воспитание трех и более несовершеннолетних детей или осуществления постоянного ухода за человеком с инвалидностью.

После достижения предельного возраста (60 лет) военнослужащие подлежат увольнению, даже если были мобилизованы незадолго до этого.

В то же время, по закону, украинцы 60+ лет также могут добровольно подписывать годовой контракт на военную службу.

Эта процедура предусматривает несколько этапов. Сначала командир воинской части, куда обращается желающий подписать контракт, сообщает ТЦК и СП о необходимости проведения медицинского осмотра для определения пригодности. После положительного заключения ВВК формируется ходатайство в Генеральный штаб ВСУ по согласованию кандидатуры.

Завершающим этапом является формирование личного дела в 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск, что необходимо для окончательного оформления контракта.