Мобилизация в Украине: кого могут снять с военного учета

Военное положение в Украине продлили по меньшей мере до 14 февраля 2024 года. Также в Украине идет общая мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку и присоединиться к рядам ВСУ.

В то же время, есть определенные категории граждан, которых могут снять с военного учета. Это предусматривает статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Обратите внимание Действительна ли выписанная "на колене" повестка: четкий ответ дали в ТЦК

С военного учета призывников могут снять украинцев, которые:

выбывают в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;

выбывают сроком более трех месяцев за пределы Украины;

взятые согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;

получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;

прекратили альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе";

исполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.

С военного учета военнообязанных могут снять украинцев, которые: