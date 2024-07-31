Электронный и бумажный военно-учетный документ: одинаковую ли юридическую силу они имеют

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако у этого процесса есть определенные нюансы. В частности, в минобороны предоставили разъяснения относительно бумажного и электронного военно-учетного билета.

В ведомстве отметили, что электронный и бумажный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу. Соответствующее разъяснение предоставил Директорат цифровой трансформации в сфере обороны Министерства обороны.

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Они равнозначны

Наличие у лица военно-учетного документа в электронной форме, в частности, в соответствующем приложении мобильного телефона, или в виде распечатанного военно-учетного документа с QR кодом, является равнозначным военно-учетному документу в бумажной форме.

наличие военно-учетного документа в электронной форме позволяет уполномоченным работникам ТЦК и СП, Национальной полиции, Госпогранслужбы считывать его с помощью любых средств с приложением Резерв + и которые имеют камеру.

Также при формировании списков на бронирование могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме. Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой военно-учетный документ в любой форме.