Прокуратура разоблачила работника профессионального колледжа, который является подразделением Львовского национального университета природопользования. Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказывали, что в вузы для фиктивного обучения поступают ориентировочно 200 тысяч мужчин мобилизационного возраста.

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Что известно о разоблачении на взятке педагога

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении секретарю приемной комиссии, заведующему отделением государственного колледжа по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (по части 3 статьи 368 уголовного кодекса Украины),

– заявили в прокуратуре.

Следователи установили, что подозреваемый:

требовал и получил 800 долларов от местного жителя призывного возраста;

за эти деньги он обещал, что мужчину зачислят в колледж на дневную форму обучения. Ведь это дало бы возможность абитуриенту получить отсрочку от призыва на военную службу.

Полиция задержала подозреваемого "на горячем" – непосредственно после получения взятки.

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Суд избрал педагогу меру пресечения. Он будет находиться под домашним арестом, также его отстранили от занимаемой должности.

Обратите внимание! Согласно новому закону о мобилизации, отсрочку имеют только студенты, которые получают образование высшего уровня, чем ранее полученное. Также в министерстве объясняли, есть ли право на отсрочку, если отчисленный с бакалавриата возобновился или снова поступил.