Россия масштабирует проверки военнообязанных, – в ЦПД рассказали о действиях врага

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что российская пропаганда активизировала свои усилия по срыву мобилизации в Украине. В частности, враги распространяют манипуляции о проверке документов ТЦК.

Руководитель Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказал в эфире телемарафона, что Россия пытается масштабировать конкретные случаи проверки документов и задержания людей, пишет 24 Канал.

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В Центре противодействия дезинформации объяснили проверки

Андрей Коваленко заявил, что Россия масштабирует проверки документов и задержания людей, которые уже были в розыске, из-за того, что они не явились на ВВК, там было буквально несколько таких людей.

И они это масштабируют так, словно всех людей, которые были мужского пола на концерте "Океана Эльзы", задержали... Таким образом пытаются расколоть внутри общество, создать "субкультуру уклонистов" и придать им осмысленное значение. Россияне занимаются этим с 2022 года активно, особенно активно это делают с весны этого года,

– заявил глава Центра противодействия дезинформации.

Андрей Коваленко добавил, что кричать "позор" украинским военным и полиции, которые проверяют документы, это, конечно, очень "смело".

"Интересно, если бы на месте украинских военных, сотрудников ТЦК (которые преимущественно раненые военные с фронта), были российские военные с автоматами. Интересно услышать, как бы они кричали "позор"... Видимо, все Бучу уже забыли", – сказал Коваленко.

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Он добавил, что есть закон, который надо выполнять. У людей, которые придерживались закона, документы проверяли и их отпускали.