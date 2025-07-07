Россия запустила бот, чтобы сорвать мобилизацию в Украине: в ЦПД объяснили опасность
- Россия запустила телеграмм-бот для сбора координат ТЦК в Украине, чтобы сорвать мобилизационный процесс.
- Такие боты могут также собирать личную информацию украинцев для возможного шантажа, предупреждает Центр противодействия дезинформации.
- Центр призывает не взаимодействовать с этими программами и информировать компетентные органы об их существовании.
Москва усиливает усилия, направленные на срыв мобилизационного процесса в Украине. В частности, враг запустил бот, в котором собирает координаты ТЦК.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
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Что известно о новом боте для сбора координат ТЦК
Так, в рамках компании по срыву мобилизации российские каналы распространяют телеграмм-бот, в который якобы можно сбросить координаты зданий городских или территориальных ТЦК и СП.
Это происходит на фоне серии ударов по центрам комплектования в разных регионах Украины, что свидетельствует о скоординированной попытке России дестабилизировать процесс мобилизации и посеять панику среди населения,
– указали в ЦПД.
Кроме того, такие телеграмм-боты служат еще одним способом сбора личной информации украинцев. В дальнейшем ее могут использовать для давления или шантажа.
"Ни в коем случае не взаимодействуйте с подобными враждебными программами и сообщайте о них компетентным органам", – предупреждают в Центре.
Сообщение, которое распространяется российскими пабликами / фото ЦПД
Напомним, в последние дни Россия начала активную компанию по ударам по ТЦК в Украине. Сейчас под ударом оказалось уже 5 центров комплектования: в Кременчуге, Кривом Роге, Полтаве, Харькове и Запорожье. ТЦК не прекращают свою работу, однако осуществляют необходимые меры безопасности.