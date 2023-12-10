Повестки через "Дию": россияне распространили очередной фейк
Источник:SPRAVDI
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанным в возрасте от 18 до 60 лет могут вручить повестки, так что российские пропагандисты также не избегают этой темы в своих вбросах в информационное пространство.
Министр цифровизации Михаил Федоров не раз подчеркивал, что повестки через сервис "Дия" отправляться не будут. В то же время время от времени в сети распространяют фейки об этом.
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В "Дие" отсутствует соответствующая функция
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг информацию, что украинцам рассылают повестки от ТЦК и СП через Действие.
Авторами этого фейка были русские пропагандисты. Они ссылаются на якобы видеофрагмент с такой повесткой.
В "Действии" отсутствует функция каких-либо услуг или уведомлений по военному учету, а министр цифровизации Федоров уже отмечал, что повестки через этот сервис посылаться не будут, разобрались фактчекеры VoxCheck,
– объяснили в SPRAVDI.
Наиболее вероятно, что повестка на видео – это просто картинка, которую вывели на экран телефона. "Герой" видео не касается экрана, чтобы "повестка" оставалась открытой на весь экран.
Кроме этого, справа и слева от фейковой повестки заметны края других документов, то есть "повестка" должна быть в разделе "Документы", а не в разделе "Сообщения". Также на "повестке" указано имя и отчество, но нет фамилии.
Россияне придумали абсурдный фейк о тотальной мобилизации
- Россия разгоняет вброс о якобы мобилизации всех гражданок Украины до 60 лет. Этот фейк кремлевская пропаганда создала на основе сюжета одного из украинских телеканалов. Центр стратегических коммуникаций и безопасности опроверг очередной фейк пропаганды Кремля.
- Кремлевские пропагандисты заявили, что украинское ТВ якобы готовит украинок к тотальному отряду в военкоматы. Российские телеграмм-каналы разгоняли фейк о том, что якобы все гражданки Украины, которым меньше 60 лет, должны стать на военный учет.
- В декабре 2021 года на ICTV действительно выходил сюжет о постановке гражданок Украины на военный учет. Тогда Минобороны Украины утвердило список профессий, представительницы которых должны быть поставлены на военный учет. Речь как раз о женщинах 18 – 60 лет. Однако этот сюжет устарел.