Что такое бронирование работников во время мобилизации

Организации, учреждения и предприятия могут бронировать своих работников. Сейчас это возможно на 6 месяцев.

В Украине существует закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Он предусматривает бронирование работников, передает 24 канал.

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В законе говорится, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие в следующих учреждениях:

в органах государственной власти;

органах местного самоуправления;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи.

Следовательно, такие военнообязанные не подлежат службе в военном резерве и могут работать на своих должностях. В настоящее время эта отсрочка действует на 6 месяцев.

Кого нельзя бронировать

Военнообязанных можно бронировать по алгоритму, определенному в постановлении Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения". Указ также распространяется на банки, работающие в условиях особого периода.

Объемы бронирования военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, определяются с учетом необходимости обеспечения функционирования указанных органов в условиях правового режима военного положения.

Что касается объемов бронирования, то их определяют с учетом определенной для предприятий мобилизационной задачи. Запрещено бронировать военнообязанных со следующими военно-учетными специальностями:

рядового, сержантского и старшинского состава;

офицерского состава по группам ВОС.

Когда бронирование отменяется

Руководители учреждений и предприятий могут подавать соответствующие предложения с обоснованием в государственные администрации. После этого проработанные предложения попадают в Министерство обороны Украины на согласование.

Отсрочка аннулируется, когда истекает срок ее действия, завершается выполнение или отменяется задание учреждения по удовлетворению потребностей ВСУ, орган государственной власти ликвидируют, увольняют военнообязанного.

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