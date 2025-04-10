Мобилизация и отсрочка в апреле: изменения для студентов, военнообязанных и семей

Мобилизация продолжает быть актуальной темой, вызывающей многочисленные вопросы среди граждан. Различные категории лиц, которые могут получить отсрочку или освобождение, юридические аспекты уклонения от службы и изменения в законодательстве – все это составляет сложный, но важный процесс.

О том, кто может освободиться от мобилизации, какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации и мобилизацию женщин и транспортных средств, – читайте в материале 24 Канала.

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Кто может освободиться от мобилизации

Категории лиц, которые освобождаются от мобилизации:

непригодные к службе по состоянию здоровья (согласно заключению врачебно-квалификационной комиссии) или возрасту;

временно непригодные на срок 6 – 12 месяцев (согласно заключению врачебно-квалификационной комиссии). После этого срока они обязаны пройти повторный предварительный медицинский осмотр;

сотрудники с бронированием;

многодетные родители, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей (кроме разведенных родителей и тех, кто не платит алименты более трех месяцев);

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают хотя бы одного ребенка в возрасте до 18 лет;

родители, опекуны, приемные родители, усыновители, которые воспитывают малолетнего ребенка-инвалида или тяжелобольного ребенка;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок-инвалид 1 – 2 группы;

усыновители, опекуны, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, патронатные воспитатели, которые содержат малолетнего ребенка;

граждане, осуществляющие постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком, родителем;

опекуны лица, признанного судом недееспособным;

лица, которые имеют среди супругов инвалидность 1 или 2 группы, а также инвалидность 3 группы, установленную вследствие онкологического заболевания, без конечностей, психического расстройства, детского церебрального паралича или других синдромов паралича;

граждане, которые содержат одного из родителей или одного из родителей своего супруга с инвалидностью 1 или 2 группы;

лица, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка и имеют мужа, который проходит военную службу;

граждане, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время АТО, ООС или полномасштабной войны;

военные, которые вернулись из плена;

соискатели профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме обучения и получают уровень образования, выше предварительно полученного;

докторанты и интерны.

Заметим, что также отсрочку от мобилизации могут получить научно-педагогические работники, однако при условии, что они работают в учебных заведениях не менее чем на 0,75 ставки.

Какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации

Основным изменением является то, что лица, которые уклоняются от мобилизации, могут быть лишены водительских прав.

Кроме того, в Украине введены другие ограничения для таких лиц, в частности большие штрафы. Кроме того, предлагается усилить ответственность для ТЦК за нарушение мобилизационных правил, а для уклонистов – усилить наказание в судебном порядке.

Как происходит мобилизация женщин и транспортных средств

В Украине не осуществляется мобилизация женщин, однако женщины с медицинским или фармацевтическим образованием, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, обязаны стать на воинский учет. Они могут быть призваны только с их согласия.

Кроме того, было введено понятие мобилизации транспортных средств. Граждане, которые имеют более одного автомобиля, могут быть обязаны мобилизовать свои транспортные средства. Если же у вас есть только один автомобиль, его не заберут для нужд армии.