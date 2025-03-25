С какими диагнозами мужчин не могут мобилизовать

Очень часто основанием для исключения мужчины с воинского учета является именно степень тяжести болезни, а не наличие самого диагноза. Обычно ВВК имеет право принять решение в индивидуальном порядке.

Согласно новому законодательству, по итогам ВВК мужчины могут быть признаны: полностью годными к службе, годными для службы в тылу, годными для выполнения конкретных задач. Также они могут быть признаны временно непригодными (нуждаются в лечении, отпуска или увольнения), непригодными с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев, непригодными к военной службе с исключением с воинского учета, передает 24 Канал.

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Какой диагноз является основанием для исключения из воинского учета

Некоторые формы той или иной болезни дают основания для исключения мужчины с воинского учета. Среди них:

Туберкулез и вирусные гепатиты

Больного исключают с воинского учета, если у него активный туберкулез легких с выделением микобактерий и / или распадом легочной ткани, а также если есть активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.

Вирусные гепатиты В15-В19 всех хронических форм при тяжелом течении дают право на исключение с воинского учета. Впрочем, если нарушение функций умеренной формы или нарушений нет – человека признают ограниченно годным или годным.

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека при четвертой стадии освобождает от мобилизации. В то же время с первой – третьей стадией и бессимптомным носительством ВИЧ военнообязанного определяют ограниченно годным в военное время.

Онкология

При наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения человека снимают с учета. Но при состояниях после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рака нижней губы, рака кожи – годность определяется индивидуально.

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (С81-С96) и т.д., если это прогрессирующая форма со значительными изменениями в крови, тогда человека снимают с воинского учета.

Доброкачественные новообразования всех локализаций освобождают от мобилизации только, если есть значительные нарушения функций.

Болезни крови и кроветворных органов

Если вследствие прогрессирующих форм болезней крови и кроветворных органов (анемии, геморрагических состояний и т.д.) произошли нарушения, то человека не призовут в армию.

Болезни щитовидной железы

Мужчину исключат с учета, если он имеет болезни щитовидной железы (сахарный диабет и другие нарушения регуляции глюкозы) в случае, если она привела к значительным нарушениям функций.

Расстройства психики и поведения

При резко выраженных стойких симптомах расстройства психики человека снимают с учета. Также человека могут освободить от мобилизации, если у него наблюдают стойкие расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ. С учета снимают при шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах, а также при тяжелой форме умственной отсталости.

Болезни нервной системы

С учета снимут больных, которые имеют значительные нарушения вследствие воспалительных болезней центральной нервной системы (все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс).

Также мобилизации не подлежат люди с дегенеративными болезнями, церебральном параличе, паралитическом синдроме, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, всех видах дистоний, детском церебральном параличе, если эти болезни прогрессирующие и привели к нарушению функций.

Эпилепсия с частыми приступами освобождает со службы, а при редких приступах пригодность определяется индивидуально.

Болезни глаза и придаточного аппарата

Если есть снижение зрения, а также явно выраженные признаки болезней склеры, роговицы (рубцы и помутнение, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки, болезни стекловидного тела и глазного яблока, неврита зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, то человека снимают с учета. Если проявления на одном глазу, или болезнь не прогрессирует, то могут признать годным.

При отслойке и разрыве сетчатки на обоих глазам человека исключают из учета, если на одном глазу – то признают ограниченно годным.

При далекозашедшей глаукоме на обоих глазах и последующих стадиях на обоих глазах людей признают непригодными к службе.

Также с учета снимают при стойком параличе двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии, а еще – близорукости или дальнозоркости любого глаза в одном из меридианов более 12,0 диоптрий. Мобилизации не подлежат и люди, у которых острота зрения одного глаза ниже 0,1.

Стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота, а также двустороннее тяжелое и глубокое (3 – 4 степени) нарушение слуховой функции; глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на второе; двусторонняя прогрессирующая тяжелая тугоухость – дают право на освобождение от военной службы.

Болезни системы кровообращения

Люди с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии (хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии и т.д.) не подлежат мобилизации, а с сердечной недостаточностью II-А стадии могут быть ограниченно годными во время действия военного положения.

От мобилизации освобождаются люди с гипертонической болезнью III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней, а также со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Непригодными к военной службе признают людей с диагнозом: стенозы гортани; парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания; тяжелой формой спастической дисфонии.

Если у человека тяжелая форма хронической болезни легких (гнойные и некротические болезни, болезни плевры, хронические пневмониты и т.д.), то его освободят от мобилизации. Также на службу не могут призвать человека с тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Болезни органов пищеварения

Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций дают право на освобождение от мобилизации. А также, если у человека тяжелая форма болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, болезни аппендикса и тому подобное.

Человека не заберут в армию при тяжелых формах язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, которые привели к значительным нарушениям.

Если у военнообязанного алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность, хронические гепатиты, фиброз и цирроз, болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы и эти болезни значительно нарушили функции организма, то его не мобилизуют.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Тяжелая форма атопического дерматита и распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз, а также универсальный псориаз освободят от службы в армии. Тяжелое течение витилиго тоже может стать основанием для освобождения от мобилизации.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Больные артритом, васкулит, ревматоидный бурсит, артроз, остеопатию и ряд подобных недугов, которые имеют значительные нарушения функций организма, не могут быть мобилизованы.

Также мобилизовать не могут людей, у которых есть деформации пальцев кисти и стопы, которые нарушают их функции. В этот список также входят лица с ампутациями конечностей.

Если у человека кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражения межпозвоночных дисков в тяжелой форме и в результате болезни нарушились функции организма, то его не заберут в армию.

Болезни мочеполовой системы

От службы освобождают больных с почечной недостаточностью (ХБП IV-V стадии), но если нарушения функций умеренные, то они подлежат мобилизации. Аналогичная ситуация с мочекаменной болезнью, циститом, аденомой и болезнью мочевого пузыря.

Врожденные аномалии и травмы

Мобилизации не подлежат люди с врожденными пороками развития нервной системы и кровообращения, врожденными пороками развития глаза, уха, лица и шеи, если эти болезни привели к явным нарушениям в организме.

От службы освобождаются люди после тяжелых травм и переломов черепа, позвоночника и других костей.

К слову, непригодным к военной службе могут признать людей на основании и других диагнозов, если те повлекли непоправимые последствия для организма.