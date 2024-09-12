Мобилизация в Украине: с какими болезнями костей, суставов и мышц не берут на службу

В Украине объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период мужчины призывного возраста получают повестки и должны присоединиться к ВСУ.

Согласно законодательству Украины, некоторые категории мужчин считаются непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

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С какими заболеваниями опорно-двигательной системы не берут в армию

Лица с данными заболеваниями считаются непригодными к военной службе и будут исключены из реестра:

двусторонние ампутационные культи верхних или нижних конечностей на любом уровне;

односторонняя ампутационная культи нижней конечности выше верхней трети голени;

односторонняя ампутационная культи верхней или нижней конечности на любом уровне.

Лица, у которых диагностированы определенные заболевания, будут освобождены от мобилизационных требований. Это касается тех, чьи болезни привели к значительному нарушению функций организма или к устойчивым и серьезным изменениям в состоянии здоровья, а именно:

инфекционные артропатии со стойкими нарушениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);

воспалительные полиартропатии с существенными нарушениями функций (ревматоидный артрит, васкулит, бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические и псориатические

артропатии, ювенильный артрит, подагра);

системные заболевания соединительной ткани с выраженными нарушениями (полиартериит узелковый, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера,

синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, склеродермия, синдром Шегрена, болезнь Бехчета, эозинофильный фасциит);

тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;

артрозы и другие заболевания суставов с существенными нарушениями;

заболевания мышц, синовиальных оболочек и сухожилий со значительными нарушениями функций;

остеопатии и хондропатии с выраженными нарушениями (остеопороз, остеомаляция, замедленное срастание переломов, стрессовые переломы, остеомиелит, болезнь Педжета и другие);

деформации и дефекты пальцев или конечностей с нарушениями функций;

заболевания позвоночника с существенными нарушениями (искривление, остеохондроз, спондилолистез, повреждения межпозвоночных дисков).

Нагдаємо, что с 1 сентября 2024 года мобилизационный процесс продолжил регулироваться новым законом, вступившим в силу 18 мая этого года. Гражданам призывного возраста, которые не имеют оснований для отсрочки, и дальше будут вручать повестки.